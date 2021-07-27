Литва стонет от справедливой «ответки» Лукашенко за майдан

Закон и ПорядокПолитикаЛитва стонет от справедливой «ответки» Лукашенко за майдан В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславПовеселее что ли?aleks virtПрилетело Литве. Никак не поумнеют. Теперь предстоят затраты на содержание большого количества людей. Обеспечить экономические, административные, медицинские, социальные и прочие затраты.Это не смирные русские, которых от литовцев не отличишь.Vladimir LioubimcevНАКОНЕЦ-ТО литовцы НАРВАЛИСЬ "НА СВОЕГО".... Получили достойную их ответку. Не все же только литовцам пакостить другим... могут и им подгадить. А то российские политики только тихо мычат, все глубже засовывая хвост в задницу, Лукашенко же ответил им "по-свойски", как у них там принято... Гадость - за-гадость!!ВКВалерий Корытовнаверно это не хорошо, но лично я испытываю злобное удовлетворение от происходящих событий! Получи литва мигрантов в виде негров и арабов! Хапните горя ними!Александр ТимоненкоЛитовки не паникуйте, расслабьтесь и получите удовольствие - от арабов не рождаются педики.Александр АлександровГоворили вам: "Не плюйте в колодец"!Первухин Олег КонстантиновичСейчас просто лагеря для беженцев. А там дело вскоре дойдёт и до концлагерей. Не сомневаюсь. Лесные братья помнят недавние времена хорошо. Не так ли?Mila КСкудность ума приводит к огромным препятствиям у людей в семьях, в странах. Сами создаем-сами преодолеваем, если получится.Виктор ЛозовскийДа здравствует чернокожая ЛитваКомментировать
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