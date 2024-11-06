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Закон, порядок, государство

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Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и десант ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и десант ВСУ на Красноармейском направлении

Высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ.

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