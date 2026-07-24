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Царьград

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Ветераны СВО получили центр «СВОй спорт» в бывшем ТЦ «Восток»

Ветераны СВО получили центр «СВОй спорт» в бывшем ТЦ «Восток»

Помещение для нового центра было выделено в здании бывшего торгового центра «Восток». Базой для его функционирования стала местная школа адаптивного спорта.

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