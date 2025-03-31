Как временное управление ООН может изменить ситуацию на Украине

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Предложение президента России о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности, отметил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.