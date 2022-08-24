Общественники и полицейские ХМАО-Югры провели для воспитанников воскресной школы мастер-класс

В преддверии нового учебного года и в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» член Общественного совета при окружном главке иерей Евгений Кизин совместно с инспектором ОДН МОМВД России «Ханты-Мансийский» лейтенантом полиции Кариной Гашковой организовали на базе «Храма Илии Пророка» мастер-класс с воспитанниками воскресной школы.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии