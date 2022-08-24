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Общественники и полицейские ХМАО-Югры провели для воспитанников воскресной школы мастер-класс

Общественники и полицейские ХМАО-Югры провели для воспитанников воскресной школы мастер-класс

В преддверии нового учебного года и в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» член Общественного совета при окружном главке иерей Евгений Кизин совместно с инспектором ОДН МОМВД России «Ханты-Мансийский» лейтенантом полиции Кариной Гашковой организовали на базе «Храма Илии Пророка» мастер-класс с воспитанниками воскресной школы.

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