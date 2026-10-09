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Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении срока службы женщин-военных

Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении срока службы женщин-военных

Ради расширения соцзащиты женщин-военнослужащих правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении предельного срока их службы и пребывания в запасе на пять лет.

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