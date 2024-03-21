Громкое исследование о древнейшей “пирамиде” в Индонезии опровергнуто

В ноябре 2022 года научный мир был взбудоражен смелым утверждением о том, что гора Гунунг Паданг в Индонезии на самом деле является древнейшей в мире искусственной пирамидой, построенной человеком от 25 000 до 14 000 лет назад.
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