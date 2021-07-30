Олимпийский Токио бьет рекорды по заболеваемости COVID-19

Япония пока проигрывает схватку с коронавирусом. Несмотря на жесткие меры, число зараженных среди тех, кто связан с Играми, уже превысило 200, а счет новых инфицированных за пределами Олимпийской деревни ежедневно идет на тысячи и только растет.