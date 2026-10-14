Поздравляем с юбилейным Днем рождения Зенину Полину Владимировну, нашу замечательную маму и бабушку! Желаем несокрушимого здоровья, только светлых полос в жизни, сохранения на долгие годы женской мудрости, неувядающей красоты и неповторимого шарма.