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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Крыльев» Рассказов о 4:0 со «Спартаком»: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

Защитник «Крыльев» Рассказов о 4:0 со «Спартаком»: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

Защитник «Крыльев Советов» высказался после победы над «Спартаком» (4:0). «Когда заменили Промеса, я был немного в шоке.

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