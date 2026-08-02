🔥 В Севастополе загорелась растительность на площади 7 тысяч «квадратов» В районе бульвара Гидронавтов спасатели за полчаса локализовали пламя и не допустили его распространения на жилые постройки.
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🔥 В Севастополе загорелась растительность на площади 7 тысяч «квадратов» В районе бульвара Гидронавтов спасатели за полчаса локализовали пламя и не допустили его распространения на жилые постройки.