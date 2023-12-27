Польская полиция вошла в здание заблокированного депутатами новостного агентства

Полиция вошла в здание заблокированного депутатами Польского агентства печати (PAP). Депутаты от партии «Право и справедливость» (PiS) сопротивляются политике нового премьер-министра Дональда Туска по замене руководства основных СМИ, уличаемых в активной поддержке партии.
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