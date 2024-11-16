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Переговоры прекращены: Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента

Переговоры прекращены: Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента

Появилось заявление от одного из лидеров оппозиции Левана Микаа, по словам которого абхазский президент Аслан Бжания сбежал.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Брехня, эти обезьяны пошли по тропинке хохлов.
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16 час.
ВП
Валерий Путря
Зачем России эта мандариновая республика ? Сколько барана не корми, он все равно найдет повод для того, чтобы бодаться. Ввести бы визовый режим, закрыть границу, отправить мандарины по известному адресу , и пусть все эти ливаны макаки рулят этим стадом как хотят.
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16 час.

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