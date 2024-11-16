Переговоры прекращены: Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента

ВП

Валерий Путря

Зачем России эта мандариновая республика ? Сколько барана не корми, он все равно найдет повод для того, чтобы бодаться. Ввести бы визовый режим, закрыть границу, отправить мандарины по известному адресу , и пусть все эти ливаны макаки рулят этим стадом как хотят.