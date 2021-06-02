Кто переписал историю и сделал Ивана Грозного кровопийцей

Абсолютный рейтингПолитикаКто переписал историю и сделал Ивана Грозного кровопийцей Нет сомнений, что в период XVI - XVIII веков наша история была, если так можно выразиться, слегка фальсифицирована.Вернуться к статье23913НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренкода и далеко не все события вошли в документы,,,основное решалось в личных переговорах,,тайных,,,и мешками с золотом))AAAko AndЧистили чистили Романовы историю. И немцы чистили историю при Петре первом, все профессора были немцами один Ломоносов туда пробился. И то после его смерти весь архив пропал без следа. К сожалению много потеряно.саша дмитренкоауж как комми почистили!Strannik WeidА был ли этот архив?Веда ЯраРомановы корнями немцы/католики.Это был официальный заход КАТОЛИЧЕСТВА на Русский престол(тайно от православия).С этого времени Россия постоянно втягивалась в войны..саша дмитренконе фантазируй! этот захудалый род до грозного вооще нигде не упоминался!кузнецов владимирникогда Романовы не были католиками. в худшем случае были протестантамиВеда ЯраС приходом Романовых КАТОЛИЧЕСТВО стало усиливать своё влияние на Россию через "европейскую политику Романовых"..кузнецов владимирхватит ересь писатьStrannik WeidЭто где же оно усилившееся католичество? Глядя вокруг начинаешь задумываться про усиление ислама.саша дмитренкоэтот захудалый род до грозного вооще не где не упоминалсяМихаил БутовМного лет уже появляются подобные статейки про то, как кто-то якобы переписал нашу российскую историю. Но до сих пор так и не назван, кто же этот гений злодейства? Кто при Петре I смог бы переписать историю российскую, если она ещё и написана-то не была. От слова никем. Как же можно переписать то, что ещё не написано?Михаил БутовНу-ка, ну-ка расскажите , что именно сжигал Пётр I? Кого-кого пригласила сочинить русскую историю Екатерина 2? Вы или дурак или провокатор. Ибо Екатерина 2 призвала на должность русского историографа русского дворянина и литератора Карамзина. Ни Миллер, ни Шлёцер никакой русской истории не писали. А Ломоносов никогда не приговаривался к смертной казни. Вы- чистейший провокатор.Strannik WeidВы это лично видели? Как Пётр сжигал?Strannik WeidЗнаете таких как Мавро робиния историков в те времена было достаточно. И каждый тянул свое одеяло. Вам нравится его версия, а кто то прочитал абиссинского монаха и считает совсем по другому.ЛЛЛили ЛемосИстория переписывалась всегда, и везде, и всеми, кому в данный момент это было нужно. К примеру, о библейском потопе и кто такой Ной.(Ноам) спрсите у казахов. Потоп случился в казахских степях, Ной - прародитель казахов и Бог-Отец - тоже казах. Адам и Ева - казахи и евреи - это выдумка. А затем почитайте мнение армян о потопе, Адаме с Евой (разумеется, что все они - армяне. И так далее...YvanЗдорово, конечно. Только во времена потопа не было такого слова "казах" и казахов не было.AAAko AndКазахи появились благодаря Ленину и Казахстан стал страной только благодаря СССР и часть южной Сибири отдали в казахию в псевдо страну. А до этого все это дикое поле казахстан, тджикистан, узбекистан называли ТУРКИСТАН. Учите историюYvanВы мне предлагаете учить историю?кузнецов владимирв казахских степях откуда вода-то?Михаил БутовДа вы просто возьмите и приведите пример. Вот была такая история, а вот кто-то её переписал. Не надо ни у кого спрашивать, ни у евреев, ни у казахов, вы же сами молодец и сами всё знаете. Так давайте, приведите пример. Но! Хотя бы из реального мира. Очень хочется посмотреть на переписанную кем-то историю, если начальной истории не было.Strannik WeidКогда мало есть, чем отличиться в истории до всегда пытаются ее выдумать и примазаться.Strannik WeidЭто Вы так считаете. Адам по-казахски человек вот и отправная точкаStrannik WeidКак этнос казахи появились в 1463 году. Так что задолго до Ленина. Когда три брата сбежали от слабеющего от войны с арабами узбекского хана. Отсюда и название: казак или казах: вассал бежавший от своего сюзерена. Зачем выдумывать лишнее.Strannik WeidПочитайте больше. Какой Миллер, какой Шлоецер. Есть множество документальных подтверждений о Карамзине.Yvan"Адам по-казахски человек..." - это Вы говорите. А слово "казах" по-вашему, появилось вместе со словом Адам? Казахи – очень молодой народ, а по сравнению с киргизами – просто новорожденный. Так что "адам" - действительно "человек", но по-киргизски. А "казахи" появились только в 15 веке, то есть, спустя существенное время после библейского Адама :)Strannik WeidКак защищала Дашкова Ломоносова я прекрасно знаю, что она сделала для России тоже. Но именно Карамзин был приглашён на написание истории. А уж любил или нет он Россию это другой вопрос. Вы лично можете по пунктам и документально доказать, что он фальсифицировал историю? Он лично Вам признался или может где то признания оставил свои? Читая эту статью ощущения вброса с первых строчек идёт. Именно такие статейки и ваши комменты потом приводят к тому, что Россия опять должна каяться перед кем то какого то хера.Strannik WeidРазве РАН здесь назвал эти фамилии? Нет Вы. Вот и докажите, что именно они были приглашены писать историю Екатериной, а не Карамзин.Strannik WeidГде я сказал, что это слово появилось одновременно со словом казах? Зачем передергивать. Лишь дал отправную точку, как можно развить историю некоторым ура-нацпатамYvanЭто я сказал, что никаких "казахов" до 15 века не было, а Вы начали меня поучать. Зачем, не понимаю.Strannik Weid«Казахи появились благодаря Ленину и Казахстан стал страной только благодаря СССР и часть южной Сибири отдали в казахию в псевдо страну. А до этого все это дикое поле казахстан, тджикистан, узбекистан называли ТУРКИСТАН. Учите историю» это чей коммент? Где в нем про 15 век? Я всего лишь уточнил дату появления этноса. И рассказал версию как можно оттолкнуться для написания крутой истории нынешних появившихся республик с целью приписать себя к тем от кого пошёл весь мир. Я читал как некоторые историки из Казахстана приписывали и Москву и даже американские города как основанные их предками. Также читал некоторых русских историков рассказывающих что все и вся на земле пошли от русских. Вот что плохо. А учить Вас?? Зачем? Время впустую тратитьYvan"Учите историю" - это НЕ МОЙ коммент. Читайте внимательно. Я дискутирую не с Вами, наши позиции как раз близки. Успокойтесь, не надо шашкой махать направо и налево, не разбирая своих и чужихStrannik WeidМои извинения.YvanПринято.Михаил БутовА вот я не знаю, как защищала Е.Р. Дашкова М.В. Ломоносова. Я даже не знаю, встречались ли они хотя бы раз? До переворота 1762 г. ей было вообще не до Ломоносова, да и возможностей кого-то защищать у неё не было. Подготовляла переворот? Да, в этом участвовала. Потом две Екатерины как-то разошлись, и Дашкова опять никому не могла помогать, потом дети один за другим, потом в Европы уехала и очень надолго. А тут и Ломоносов умер в 1765. А Дашкова только в 1782 г. из Европ вернулась. Этот непротрезвевший Sobering внёс меня в ЧС, посему ответить сам ему не могу технически. Прошу вас задайте ему вопрос: когда и как, и от кого княгиня Дашкова защищала Ломоносова?Strannik WeidВнесение в чс обычная практика людей не имеющих доказательств, но умеющих лишь делать вбросы. Даже автор которого он приводит в пример и тот мутный.AAAko AndКазахи как и Казаки это не этнос сами себе противоречите. Имелось ввиду что государство Казахстан ни когда не существовало и государственности не было, а само государство создал ВИЛ, и это ФАКТ. А если пользоваться вашими притяжками за уши то тогда и государство "украина" существовало..... Там же тоже были казаки. Не смешите народ,,,, Если вы не знаете термины не оперируйте ими так лучше будет.Strannik WeidУчи историю. Не неси глупость.ГМГеоргий МихалевЭто обычное дело. Когда коммуняки пришли к власти, они тоже переписали историю и потом все 70 лет сочиняли историю, так, как им было выгодно.QQQЭх, правильно!, но жалко только, что ты назвал их коммуняками. А не по настоящему.ВЛвалерий лисицынА почему народ пошел за коммуняками? Наверно потому что хреново ему жилось. Разве нет? Или безграмотный и бесправный российский мужик вдруг с жиру взбесился? Я не сторонник коммунистов, но они научили народ читать писать, создали экономику, строили города , заводы ,школы. Перечислять не стоит, плюсы были несомненно. Их сгубила авторитарность и бюрократия, потому что их партия была одна и не было ей конкурента. Загнила проще, изнутри.В коммунисты лезли все проходимцы ради карьеры.Сейчас что то похожее происходит , разве нет?Mike хправильно : жидо-большевикисаша дмитренкоа потому что стадо всегда в восторге от лозунга-ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!!!Strannik WeidТочно как сейчас помню. Первым коммунистом был Адам. Так вот взяли и все переписали. Ева была первой комсомолкой. Как же они изгалялись над нами.Strannik WeidБесполезно доказывать. Эти люди в своих проблемах и бедах всегда ищут виноватого.Strannik WeidНаверное поэтому половина офицерского корпуса царской армии перешло на сторону Красной армии.саша дмитренкожрать то хочется! далеко не все были богаты,,,Strannik WeidА когда все были богаты и в какой стране?саша дмитренков совке)))))))Strannik WeidНе знаю такой страны.саша дмитренкода и всем бы забыть,,-Strannik WeidЯ не забыл. Такой страны не было. Если лишь в серой жиже, некоторых существ.кузнецов владимира уж как сейчас историю сочиняют просто ужосАПАлександр ПриходькоЯ бы поставил вопрос шире. Кому выгодно сделать наших прямых предков не только неграмотными, неотесанными дикарями, а и кровавыми маньяками? И почему наши так называемые ученые так упорно следуют этими врагами курсом? То есть наши люди должны беспрерывно каяться за деяния предков. И презирать как отдаленных так и ближайших предков. Не только далекое прошлое переворачивают, а и настоящее, совсем недавно, на наших глазах и при нашем участии сделанное опорочивают... И что досадно - так большая часть нашего народа, верят этим, слегка аргументированным наветам.Михаил БутовА я бы поставил вопрос ещё шире. Почему в Интернете с историческими вопросами выступают дилетанты и двоечники? Почему все битвы русского воинства оказываются "незначительными", "не имеющими исторического значения" ? Почему это за каждую победу россияне должны каяться? Кто это до сих пор считает наших предков дикарями? Я вам скажу, что наветам верят только те, кто в школе прогуливал историю, кто ничего не понимает в историографии, в исследовательской работе. Я не знаю, кто такие "ваши учёные", но российские учёные ведут трудную борьбу с недорослями, захватившими просторы Интернета.саша дмитренкоа с битвами интересно,,многие великие битвы забыты,,мелкие называют великими,,,Strannik WeidТак вот такие статейки и толкают ко всем этим покаяниям. Медленно но верноStrannik WeidА Вы кроме бездоказательной чуши что читали?Strannik WeidЖелаю Вам не делать пустые отсылки, а конкретно приводить факты. Например когда и кем был приговорён к смерти Ломоносов. Когда Екатерина пригласила указанных вами лиц для написания истории. Каким указом?Strannik WeidЧитал я о создании МГУ и не нашёл там указа Екатерины о приговоре Ломоносова к смерти.Strannik WeidТочно Чингисхан это же Иван по старо-славянски. И тюркизмов в русском языке нет. Это опять старо-славянский.Евгений НатесовИстория к фактам никакого отношения не имеет.Михаил БутовГлупость!ВПвалентина пожиленкоИстория пишется для установления строгой истины, основанной на фактах, а не вымысле. История - это память народа, а память - это кладовая опыта. Даль в своем словаре писал, что память - это способность помнить, не забывая прошлого, и тут же добавлял, что это не просто способность помнить, а свойство души хранить сознание о былом. Хранить ту тонкую цепочку, что идет от человека к человеку..." Без знания истории прошлого нельзя построить будущее. Историю невозможно переписать, так как она написана кровью, судьбами и жизнями людей, однако находятся разного рода приспособленцы и куртизанствующие псевдоисторики, переписывающие истинную историю "чернилами" под потребности современных буржуев. И нет ничего удивительного в том, что история превращена в политический инструмент.ВПвалентина пожиленкоСогласна с вами, что та история, которую я учила в школе более полувека назад и которая не вызывала у меня сомнений в ее истинности, нынче многократно отреставрирована. Я бы с удовольствием прочитала книгу Мавро Орбини от 1601 года, но я даже не слышала о существовании такой книги и вряд ли смогу ее приобрести и прочитать. А жаль!Евгений НатесовИстина.Евгений НатесовВ идеале да. Но так не бывает. Ещё раз повторяю - история к фактам не имеет ни какого отношения. Пример вам Бандера. В своё время в учебниках истории он был врагом, а сей час, на украине, он национальный герой. И где факт?HroptВы не имеете представление о том, что такое и чем занимается наука история. Она не называет никого ни врагом ни героем, потому что эти эпитеты —HroptВы не имеете представление о том, что такое и чем занимается наука история. Она не называет никого ни врагом ни героем, потому что эти эпитеты — оценочные субъективные суждения, действительно не имеющие никакого отношения к фактам. История занимается только исследованиями исторических артефактов и описанием узнанного и изученного в виде гипотез и теорий, как и любая другая наука, не давая им никаких оценочных эпитетов. Если вы видите такие оценки в учебнике истории, то это оценки автора учебника, и не надо причислять их к научной дисциплине. Если вы видите такие эпитеты в исторической монографии, то ее автор скорее всего пропагандист в каком-либо направлении и к науке имеет очень косвенное отношение, если вообще имеет, другими словами, эту работу в принципе нельзя принимать к рассмотрению и почти наверняка она будет осуждена независимым научным сообществом.саша дмитренкоучебники истории!!))))саша дмитренкоистория пишется чтобы скрыть факты и в угоду правителю,что кормит историка!!)))))саша дмитренкода?? а монголы?? хотя тут не так однозначно,, они создали московию,,русское государство,,,без ханского ярлыка москве не светило стать столицейЕвгений НатесовДа ладно. Ученые тоже люди и есть тоже хотят.HroptХотят есть и едят, и что? При чем тут наука? Если физику заплатить кучу грантов и он напишет, что всемирное тяготение не работает или ускорение свободного падения теперь равно 50, а математик скажет что пи теперь равно 5, и не приведет никаких серьезных к тому доказательств, то на окружающий мир это никак не повлияет, а научное сообщество, как и просто сознательные люди, покрутят пальцем у виска. Собственно так и происходит с теми, кто там с пеной у рта доказывает какие-то байки про славянский сверхдревний сверхнарод, какие-то новые системы летоисчисления, какие-то плоские земли, рептилоидов, какие-то теории заговора мировых правительств и еще не весть что, такие фрики всегда были и будут и никто их в здравом рассудке не воспринимает серьезно. Современное научное сообщество — международное, потому переписывание истории под очередную власть когда происходит (а оно происходит, куда деваться), то это не остается незамеченным для остального мира. Потому что оно происходит только в данной стране, причем просто в виде издания новых учебников и новых монографий. Но опять же, даже ребенок может заметить, что что-то не то написано там, с современной-то доступностью интернета. В общем, о том что все ученные проплачены (что историки, что в медицине) и говорят что им приказали, ну это смешно просто выглядит, словно это говорит старик-маразматик без доступа в Интернет, живущий в каком-то своем маленьком выдуманном мире, где все только и мечтают его в гроб свести, чтобы наследство поделить.Евгений НатесовКогда нечего сказать пишут много букв.HroptНу потому вы и верите в заговоры ученных, потому что не способны прочитать их тексты)Strannik WeidА кто сказал, что его книга объективна? Любой человек редко бывает объективен. А уж историки зачастую работают на правящий класс. Что во времена Петра, что сейчасКомментировать
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