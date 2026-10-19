Долгострой на улице Правды в Северном округе Москвы получил вторую жизнь. Работы на участке владения 24/3, которые остановились еще в 2020 году на этапе заливки фундамента, официально возобновились — Мосгосстройнадзор уже обновил всю разрешительную документацию.
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