В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий. В приметы верит 25% жителей мегаполиса. Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и специалистов по работе с персоналом, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.