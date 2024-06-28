Больше не свет в окне: Алсу узнала с кем супруг проводил свободное время

После 18-ти лет брака с олигархом Яном Абрамовым певица Алсу подала на развод. Все в недоумении: дом – полная чаша, жена – красавица, трое здоровых и умных детей, и вот – развод, причем инициированной самой Алсу.
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