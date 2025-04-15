Росатом продемонстрирует свои инновации на «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» будет представлен стенд «Росатома», где компания продемонстрирует свои передовые достижения в области атомной энергетики и комплексные решения для развития электромобильности.