Росатом продемонстрирует свои инновации на «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» будет представлен стенд «Росатома», где компания продемонстрирует свои передовые достижения в области атомной энергетики и комплексные решения для развития электромобильности.
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