Добролюбовка познакомит читателей с авторскими сочинениями Симеона Полоцкого

С тремя экземплярами авторского сочинения славянского просветителя, богослова, литератора и воспитателя царских детей познакомит виртуальная выставка библиотекиТам представлен сборник его проповедей «Вечеря душевная» (1683).
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