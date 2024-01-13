Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина Решение Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах президента РФ поддержали многие известные артисты, спортсмены, бизнесмены и общественные деятели.
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