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Царьград

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New Atlas: ученые ищут, как предотвратить мегацунами в 20 этажей

New Atlas: ученые ищут, как предотвратить мегацунами в 20 этажей

Пока наиболее эффективным методом защиты населения остается эвакуация из опасных прибрежных зон.За прошедшее десятилетие уровень мирового океана увеличился на 3,8 см, однако реальной угрозой для человечества становятся мегацунами.

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