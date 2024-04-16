Обыски прошли в клинике Хайдарова после трагической смерти пациента Татьяна СергееваНедавнее происшествие в клинике пластической хирургии «Ай Кью Пластик», принадлежащей Тимуру Хайдарову, привело к остановке предоставления ряда услуг в этом учреждении.
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