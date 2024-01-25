Меладзе вышел на свободу: почему выпустили скандального молодежного рэпера

SM

Svetlana Malovik

Откуда выползает эта слизь! До чего рожа мерзкая! Как вот этот кусок г... допускают к сцене, к записям дебильных речевок! Какая польза обществу от его "творчества"? Неужели мы бессильны перед этой швалью, как же дожились до такого? Какой-то ушлепок правит бал! Ужас просто!