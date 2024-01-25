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FTimes

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  • виктор сапожков
    Деньги папы решают все. Сам то к работе не приучен.Меладзе вышел на ...
  • Борис Скрипников
    Когда культурой заправляют далёкие от культуры, люди, можно не удивляться той мерзости, что лезет на сцену и назойлив...Меладзе вышел на ...
  • Svetlana Malovik
    Откуда выползает эта слизь! До чего рожа мерзкая! Как вот этот кусок г... допускают к сцене, к записям дебильных рече...Меладзе вышел на ...

Меладзе вышел на свободу: почему выпустили скандального молодежного рэпера

Меладзе вышел на свободу: почему выпустили скандального молодежного рэпера

Меладзе вышел на свободу: почему выпустили скандального молодежного рэпера Елена ГалицкаяГеоргий Меладзе, известный под псевдонимом Baby Melo, в центре внимания молодежной сцены, ставший героем не только своими агрессивными текстами, но и скандальными выступлениями.

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Комментарии
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Svetlana Malovik
Откуда выползает эта слизь! До чего рожа мерзкая! Как вот этот кусок г... допускают к сцене, к записям дебильных речевок! Какая польза обществу от его &quot;творчества&quot;? Неужели мы бессильны перед этой швалью, как же дожились до такого? Какой-то ушлепок правит бал! Ужас просто!
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19 час.
Борис Скрипников
Когда культурой заправляют далёкие от культуры, люди, можно не удивляться той мерзости, что лезет на сцену и назойливо сверкает голыми задницами на экранах. А пороть у нас законом запрещено. А жаль!
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19 час.
виктор сапожков
Деньги папы решают все. Сам то к работе не приучен.
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16 час.

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