На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

В подконтрольном киевским властям Запорожье в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил в субботу, 20 апреля, секретарь местного горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.
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