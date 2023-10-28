Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X заявила, что правительству Соединенных Штатов следует больше материально вкладываться в психическое здоровье американцев, нежели расходовать финансы на помощь Украине.
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