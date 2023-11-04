Боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски

Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Роберт Уиттакер принёс извинения чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву за то, что недооценил его в поединке с австралийцем Александером Волкановски.