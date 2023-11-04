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Боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски

Боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски

Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Роберт Уиттакер принёс извинения чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву за то, что недооценил его в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

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