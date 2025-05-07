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Депутаты Архангельской области и Народный Совет ЛНР обсудили перспективы сотрудничества

Депутаты Архангельской области и Народный Совет ЛНР обсудили перспективы сотрудничества

В Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов.

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