Депутаты Архангельской области и Народный Совет ЛНР обсудили перспективы сотрудничества

В Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии