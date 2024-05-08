В США заявили о запугивании на Украине репортеров, расследующих случаи коррупции

Украинские журналисты, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, сталкиваются с растущим давлением и запугиванием, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об обратном, сообщили в издании Politico.
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