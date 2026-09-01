Man Shot Dead After Attacking People at Moscow Church

An allegedly mentally ill man was shot and killed by a bystander outside a Moscow church after attacking people and badly injuring at least one paramedic with a shovel.
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