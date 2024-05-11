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Парад Победы в Томске чуть не закончился трагедией из-за отказа чиновника передать бутылку с водой 98-летнему ветерану ВОВ

Парад Победы в Томске чуть не закончился трагедией из-за отказа чиновника передать бутылку с водой 98-летнему ветерану ВОВ

Интересная жизнь с Vera Star Прошедшей вчера во всех крупных российских городах Парад Победы запомнится не только величием русской армии и единением российского народа, а вопиющим случаем который произошел в Томске, где в ходе проведения торжественного мероприятия отличился один из тамошних чиновников.

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Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
В твоём возрасте люди обычно умнеют.
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Этого чиновника выкинуть со службы. Он не достоин руководить людьми. Он подлец
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1 час.
сергей максимов
Эту тварь похвалили? заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко.? Наверно нужно и мэра &quot;похвалить!
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34 мин.

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