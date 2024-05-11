Парад Победы в Томске чуть не закончился трагедией из-за отказа чиновника передать бутылку с водой 98-летнему ветерану ВОВ

Интересная жизнь с Vera Star Прошедшей вчера во всех крупных российских городах Парад Победы запомнится не только величием русской армии и единением российского народа, а вопиющим случаем который произошел в Томске, где в ходе проведения торжественного мероприятия отличился один из тамошних чиновников.