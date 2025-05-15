Багаж перестает быть атрибутом пассажира

Доля пассажиров, предпочитающих летать только с ручной кладью, увеличивается на внутренних и международных рейсах российских авиакомпаний: без багажа стали путешествовать от 50% до 70% клиентов авиаперевозчиков.
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