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Царьград

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Рютте: НАТО не страшны угрозы России

Рютте: НАТО не страшны угрозы России

Генсек заявил, что альянс будет поддерживать Украину до самого конца.НАТО не боится угроз со стороны России.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Еще один тронутый умом на угрозах России.
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20 час.
СТ
Сергей Туренко
А памперсы им бы не помешали!
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18 час.

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