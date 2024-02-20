Почему в Пакистане природный газ перевозят в полиэтиленовых пакетах

"Голь на выдумки хитра" - эта известная поговорка как нельзя лучше характеризует ситуацию, с которой вынуждены мириться бедные жители Пакистана и из-за отсутствия финансов совершать не совсем обычные для рядового обывателя поступки - например, перетаскивать на собственных плечах или перевозить, прикрепив к велосипеду или мотоциклу, огромные полиэтиленовые пакеты, наполненные газом.