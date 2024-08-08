Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино

Американского рэпера Nelly арестовали в казино штата Миссури после выигрыша. Об этом сообщает TMZ. Адвокат артиста Скотт Розенблюм заявил, что рэпер сорвал джекпот в заведении города Сент-Чарльз, после чего присутствовавший в зале полицейский заинтересовался его документами.