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«Кто-то чего-то не понял». Журова считает, что «Вашингтон» случайно не поздравил Овечкина с днем рождения

«Кто-то чего-то не понял». Журова считает, что «Вашингтон» случайно не поздравил Овечкина с днем рождения

Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала случайностью и чьей-то ошибкой то, что клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не поздравил нападающего и капитана команды Александра Овечкина с днем рождения.

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