Экс-глава "Локомотива" Наумов обвинил жену защитника Тикнизяна в его плохой игре

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов заявил, что защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян потерял форму и стал получать меньше игровой практики из-за женитьбы на ведущей "Матч ТВ" Яне Ромашкиной.
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