"Вспыхнул схрон с наркотой": 12 домов сгорели во время цыганской свадьбы под Тюменью

Русский компас Фото: Magnific. Что известно о страшном ночном пожаре: причины, версии. Вечером 10 сентября в Тюмени вспыхнул пожар в удалённом районе — Славянском.
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