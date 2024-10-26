Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Заочно арестованный российским судом американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, оскорблял жителей России и превозносил украинцев на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).