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Расход 3,8 л на 100 км, пробег на чистом электричестве 100 км и запас хода около 1300 км на одном баке за 19 400 долларов. В Китае стартуют поставки гибридов Geely Emgrand L Thor Hi·X

Расход 3,8 л на 100 км, пробег на чистом электричестве 100 км и запас хода около 1300 км на одном баке за 19 400 долларов. В Китае стартуют поставки гибридов Geely Emgrand L Thor Hi·X

Geely на этой неделе начинает поставки заказчикам своих подключаемых гибридов Geely Emgrand L Thor Hi·X.

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