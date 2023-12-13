Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин повторил личный антирекорд по пропущенным шайбам

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустил шесть шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от "Торонто Мэйпл Лифс", тем самым повторив личный антирекорд в Лиге.
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