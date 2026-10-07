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Спасатели помогли открыть дверь врачам, прибывшим на помощь пожилой женщине

Спасатели помогли открыть дверь врачам, прибывшим на помощь пожилой женщине

В Нязепетровске спасатели пришли на выручку пенсионерке, которой потребовалась медицинская помощь. Из-за резкого ухудшения самочувствия она не могла самостоятельно открыть дверь медицинским работникам.

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