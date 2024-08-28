Потеря зрения и травмы: в Краснодаре подросток переехал на велосипеде 10-летнего мальчика

Потеря зрения и травмы: в Краснодаре подросток переехал на велосипеде 10-летнего мальчикаВ Краснодаре 10-летний мальчик частично потерял знаний и получил различные травмы из-за действий более старшего ребенка.
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