Индонезия становится примером для африканских стран — глава МО Индонезии

Африканские страны начали рассматривать Индонезию как образец развивающейся страны, успешной в своей внутренней политике и глобальной дипломатии, 14 июня приводит слова министра обороны Прабово Субианто агентство ANTARA.
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