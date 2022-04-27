TVcenter.ru

399 подписчиков

Поймали на лицемерии: Басков окончательно запутался в своих высказываниях

Поймали на лицемерии: Басков окончательно запутался в своих высказываниях

Еще недавно высказывающий свою твердую гражданскую позицию, Николай Басков был уличен в лицемерии. В его высказываниях заметили несостыковки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх