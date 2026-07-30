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Минобороны сообщило об ударе по трем судам, перевозившим грузы для ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по трем судам, перевозившим грузы для ВСУ

Запущенные российскими войсками беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили два сухогруза в порту «Южный», доставивших военный груз для украинских боевиков, а также перехватили идущее в Одессу судно к северо-западу от острова Змеиный.

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