Униженный муж

5МИНУТКАПолитикаУниженный муж Моя подруга по любви вышла замуж. Жили хорошо, дружно, все всегда делали и решали вместе. Так они жили 3 года.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваПисал мужчина)Галина МироноваНаверное. И тема---" поправился", "поправилась". Ну бред. Люди из за такого не разводятся, а стараются сесть на диету, ограничить в чем то, или принять таким как есть любимого . Я , например , после родов, не для мужа худела, а для себя. Вечерами когда детки засыпали делала гимнастику.Марина МаксимоваДа уходят. Она видно его достала своими упреками, а тут еще при друзьях..Мужчины такого не терпят. В лучшем случае отомстят больно, в худшем уйдут к той, которая будет восхишаться его массой))Виктор Белогорцева какая разница А мы живем, как будто бы играем. Как будто проживаем жизнь не раз. Свои ошибки снова повторяем, Друзей советы тоже не для нас. Везде, всегда, во всём мы только правы, Другие виноватые всегда. Копим обиды, злобу - как отраву, И раним души близких мы подчас. К другим мы непреклонны и суровы, К себе же снисходительны всегда. В чужом глазу соринку видим даже, В своём не замечаем и бревна.Виктор Белогорцевуходят самая дурацкая причина развода бросил пить, стал заниматься детьми проверять уроки, играть с малышами и ведь развели, судья сказала насильно мил не будешьГалина МироноваТам уже семьи ,как таковой, не было. Гулял, каждый сам по себе. А унижать при посторонних, последнее дело. Я вчера мужу с юмором сказала, что типа , когда рожать будет??)))--, животик кругленький образовался , когда сел на пенсию. Не упрекнула , его что купил дорогие палки для хотьбы, , а сам не использует их. Но получилось, так. И он мне в ответ----" я же ничего тебе не говорил, когда ты набрала вес на карантине, 14 кг, успокаивал, принял какая есть, а ты!!!!"" В общем я скинула уже 12 кг и очень довольная. Это для себя, для моих коленей. Но сам факт, что иногда надо промолчать---- это точно . Значить люди описанеые здесь давно не любили друг другаГалина МироноваПрошу извинения за ошибки, писала на автомате, забыла отослать хихихи, и ходьба , стала с -" т"... извините....еще телефон , пишет , выбирает.Марина МаксимоваДа нормально)) Я сама через пень колоду пишу. Иногда прочесть не могу))Марина МаксимоваПросто это поздно.Марина МаксимоваДа уж..лучше промолчать. Человек сам видит что в нем не так. Я тоже бывает скажу что нибудь, потом жалею. Ну его на фиг.Комментировать
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