В Новосибирске 9-летняя девочка травмировала позвоночник в школьной столовой

Инцидент случился 25 сентября в школе № 198 в Затулинском жилмассиве, ребёнок попал в больницу.В Новосибирске 9-летняя девочка получила серьёзную травму позвоночника во время обеда в столовой школы № 198, которая находится на улице Палласа, 28.