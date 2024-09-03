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"Ничего не поменялось": В США высказались о пересмотре политики по ударам ВСУ вглубь России

"Ничего не поменялось": В США высказались о пересмотре политики по ударам ВСУ вглубь России

В белом доме прокомментировали возможность ударов вглубь России американском оружием.Соединённые Штаты Америки намерены и дальше не позволять ВСУ применять американское оружие для дальних ударов вглубь России.

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