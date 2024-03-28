Nature: истончение ледяных щитов замедляет вращение нашей планеты

Американские геологи из Калифорнийского университета выяснили, что таяние льдов в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления может повлиять на угловую скорость Земли — быстроту и направления вращения планеты, от которых зависит продолжительность суток.
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