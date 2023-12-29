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Закон, порядок, государство

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Востребованных специалистов для IT-отрасли успешно готовят в Приморье

Востребованных специалистов для IT-отрасли успешно готовят в Приморье

IT-отрасль сегодня, по мнению россиян, является одной из самых престижных в профессиональной среде. Однако и потребность в кадрах в ней остается на весьма высоком уровне.

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